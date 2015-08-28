中港股业绩：海通证券上半年净利大增253%，拟设海通众创金融子公司

路透上海8月28日 - 中国大型券商--海通证券 周五发布半年报，上半年实现净利润101.55亿元人民币，同比大增252.9%，受益于上半年证券市场的繁荣。公司并拟设立子公司--海通众创金融服务有限公司。

半年报显示，海通证券1-6月实现营业收入220.49亿元，同比增228.41%；实现基本每股收益1.03元。

在营业收入中，经纪业务收入占比42.4%，投行业务收入占比4.2%，自营业务收入 占比23.3%，此外资管业务收入和境外业务收入占比分别为7.5%和11.9%。

公司指出，上半年营业收入大增主要是经纪业务、自营业务取得良好业绩；同时进一步做大资本中介业务规模，创新业务收入占比持续提升，融资融券、股票质押等实现收入占比37%，同比上升8个百分点。

海通证券并发布董事会公告称，同意公司以自有资金出资设立子公司--海通众创金融服务有限公司，依托互联网平台及海通证券的综合优势，有效对接投融资方需求，并通过提供各类综合服务，为公司带来新的利润增长点。

该子公司注册资本1亿元，其中公司出资比例为65%，海通众创金融服务管理层及员工出资比例为35%。

海通证券A股收报12.14元，过去一个月下滑29.62%。（完）

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