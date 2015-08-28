《台湾重要政经日程》--8月28日

=====================今日重要政经消息============================== 8/28(五) --14:00 金融研训院举办电子支付研讨会。 --14:00 中信金控业绩说明会。 ===================================================================== 9/1(二) --12:00 元大投信基金记者会。 9/4(五) --16:10 台湾央行公布8月底外汇存底。上月底为4,219.56亿美元。 9/7(一 ) --16:00 台湾财政部公布8月出口数据，上月年跌11.9%。 9/8(二) --08:30 主计总处公布8月消费者物价指数，上月为下跌0.66%。 --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。 9/21(一) --16:00 经济部公布8月外销订单金额年变动率，上月为下跌5.0%。 9/22(二) --08:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.74%。 9/23(三) --16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年减2.99%%。 9/24(四) --16:20 央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 11/20(五) --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)