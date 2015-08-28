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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月28日-9月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
    
 日期   时间   国家    规模    发行细节
 8/28          意大利          标售中长期债券
 8/31   1350   法国            标售国库券(BTF)
 9/3           法国            标售长期政府债券(OAT)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
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    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
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 (编译 张若琪 审校 许娜)

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