《新兴市场重要经济事件预告》--8月28日-9月4日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Reuters8月28日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
8月28日(五)
圣地亚哥--智利央行公布8月政策会议记录(1130)。
8月31日(一)
暂无重要经济事件。
9月1日(二)
雅加达--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问印尼(至9月2日)。
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至9月2日)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月2日)。
9月2日(三)
雅加达--在印尼举行“亚洲金融的未来”会议，发言人包括IMF总裁拉加德、印度央行副总裁Urjit Patel、日本央行副总裁中曾宏、印尼财长班邦等。
雅加达--IMF总裁拉加德举行记者会(0915)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至9月3日)。
9月3日(四)
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。
9月4日(五)
东京--IMF亚太部副总裁Kalpana Kochhar在IMF会议上发表讲话，题为重新部署安倍经济学：体制改变的优先权(0600)。
安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”