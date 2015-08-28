《香港报摘》--经济日报8月28日

--港股昨天挟千亿港元成交飙逾700点，尾市两小时曾抽升约430点，直扑22,000点关口。不过投资界仍审慎，提出三大见底指标定夺后市：一是连续多日出现千亿成交配合升市；二是期指结算后走势；三是外围市场回稳。