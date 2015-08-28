《香港报摘》--经济日报8月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--港股昨天挟千亿港元成交飙逾700点，尾市两小时曾抽升约430点，直扑22,000点关口。不过投资界仍审慎，提出三大见底指标定夺后市：一是连续多日出现千亿成交配合升市；二是期指结算后走势；三是外围市场回稳。
* 其他：
--深圳国际 主席高雷透露，即将与政府就前海项目签订土地整备协议，占地3.8万平方米的首期项目料年底前开工。
--市场消息指，国内四大不良资产管理公司之一华融昨通过上市聆讯，集资额料20亿至30亿美元，承销团正协商时间表。
--万达商业 财务总监刘朝晖指，将于9月初向中证监提出申请A股发行。（完）
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”