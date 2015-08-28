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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报8月28日

* 要闻版头条：

--港股昨天挟千亿港元成交飙逾700点，尾市两小时曾抽升约430点，直扑22,000点关口。不过投资界仍审慎，提出三大见底指标定夺后市：一是连续多日出现千亿成交配合升市；二是期指结算后走势；三是外围市场回稳。

* 其他：

--深圳国际 主席高雷透露，即将与政府就前海项目签订土地整备协议，占地3.8万平方米的首期项目料年底前开工。

--市场消息指，国内四大不良资产管理公司之一华融昨通过上市聆讯，集资额料20亿至30亿美元，承销团正协商时间表。

--万达商业 财务总监刘朝晖指，将于9月初向中证监提出申请A股发行。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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