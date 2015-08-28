招金期货：黄金迎来中期反弹契机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月28日的《期货日报》：
受中国央行“一次性贬值”汇率政策调整影响，新兴市场危机露端倪。由此全球金融市场8月波动率上升，避险情绪爆发，诱发金市空头回补，金价强势反弹，最高涨幅一度逾6.3%。然而美联储加息预期起起伏伏，投资者对于重新投入金市依旧较为恐惧，逢低买盘表现不振。受中国央行“双降”缓和了金融市场紧张氛围影响，美元、欧美股市获得提振，金价回落。
黄金市场目前最直接的利空因素仍然是美联储加息的时间和幅度，但全球经济一盘棋，美国目前难以独善其身。随着金市逢低买盘的逐步介入，预计金价在1100美元/盎司附近将夯实中期底部支撑。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”