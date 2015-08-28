国泰君安期货：沪钢贴水扩大，“金九银十”或难现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月28日的《期货日报》：
近期螺纹1601整体走弱，贴水继续扩大，持续运行在10日均线下方。从外围环境来看，受美联储加息预期和人民币贬值影响，新兴市场普现货币贬值潮，整体经济形势堪忧，螺纹钢也难以独善其身。
上周螺纹1601合约持续走弱，日线5连阴，贴水继续扩大，持续运行在10日均线下方。目前螺纹期货主力合约价格较华东上海地区同交割品牌三级螺纹主流市价（按磅计）贴水171元/吨，空头趋势明显。从现货来看，目前南北钢价全面回落，需求减弱以及供应增加均令钢价承压。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”