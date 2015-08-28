国泰君安期货：沪钢贴水扩大，“金九银十”或难现

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

近期螺纹1601整体走弱，贴水继续扩大，持续运行在10日均线下方。从外围环境来看，受美联储加息预期和人民币贬值影响，新兴市场普现货币贬值潮，整体经济形势堪忧，螺纹钢也难以独善其身。

上周螺纹1601合约持续走弱，日线5连阴，贴水继续扩大，持续运行在10日均线下方。目前螺纹期货主力合约价格较华东上海地区同交割品牌三级螺纹主流市价（按磅计）贴水171元/吨，空头趋势明显。从现货来看，目前南北钢价全面回落，需求减弱以及供应增加均令钢价承压。(完)

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