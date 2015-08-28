国泰君安期货：郑棉形态依旧偏弱，关注短期三重底

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

棉花CF1601合约中期行情维持在年内下跌趋势中。上周在全商品市场重挫下，棉价再度触及前两次低点，短期形态依旧偏弱。指标上，日KDJ死叉发散，价格处于5日及20日均线之下，指标均处于弱势状态。

综合分析，棉花CF1601合约中短期均处于疲弱状态，短期观望为佳。若未有效跌破12300元/吨，激进投资者可考虑是否形成短期三重底，轻仓买入以近期最低点作为止损位。若价格突破12500元/吨，稳健投资者可买入。(完)

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