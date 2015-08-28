《香港报摘》--信报8月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--九龙建业 旗下红磡新盘＂环海．东岸＂在市区＂蚊型＂（微型）盘混战下以低价策略突围，首批202个折实平均尺价1.56万港元，较同区的一手及二手单位低逾10%，折实入场费296.6万港元。
* 其他：
--光大控股 首席执行官陈爽预计，股市波动对下半年业绩有影响，包括A股IPO暂停将延后部分项目退出获利。不过，他对香港股市回稳有信心，将继续支持光大证券 到香港发行H股，上市时间表＂随行就市＂。
--巨人网络董事长兼创办人史玉柱近期多番投资本港资本市场，中国七星控股 公告称，史玉柱担任董事的中国民生投资（中民投）以及其他投资者，以总额50亿港元认购七星263.16亿股股份，占扩大后股本的91.39%。
--香港电视 前天入禀本港高等法院，向腾讯控股 附属公司追讨126万美元（约982.8万港元）版权费，另加利息。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”