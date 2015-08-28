《香港报摘》--信报8月28日

* 要闻版头条：

--九龙建业 旗下红磡新盘＂环海．东岸＂在市区＂蚊型＂（微型）盘混战下以低价策略突围，首批202个折实平均尺价1.56万港元，较同区的一手及二手单位低逾10%，折实入场费296.6万港元。

* 其他：

--光大控股 首席执行官陈爽预计，股市波动对下半年业绩有影响，包括A股IPO暂停将延后部分项目退出获利。不过，他对香港股市回稳有信心，将继续支持光大证券 到香港发行H股，上市时间表＂随行就市＂。

--巨人网络董事长兼创办人史玉柱近期多番投资本港资本市场，中国七星控股 公告称，史玉柱担任董事的中国民生投资（中民投）以及其他投资者，以总额50亿港元认购七星263.16亿股股份，占扩大后股本的91.39%。

--香港电视 前天入禀本港高等法院，向腾讯控股 附属公司追讨126万美元（约982.8万港元）版权费，另加利息。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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