南华期货：沪胶筑底之路将继续

6月开始，沪胶再次开启了明显的单边下行走势，沪胶指数自6月初冲高至15525点后便开始一路狂泻而下。近期，全球金融市场动荡不安，国内股市再逢断崖式下跌，商品市场亦受到波及，覆巢之下无完卵，沪胶1509合约跌破万点大关，探底9890点。

从盘面来看，目前胶价依然运行在下行轨道中，积弱不振。与我们前期预测一致的是，近来随着船货陆续到港，前期现货暂时销售紧俏的格局已然逆转，现货橡胶再次面临抛压，从而促成了近月橡胶期货合约跌破万点大关。总体而言，在产胶旺季和需求淡季的双重影响下，加之国内经济增速下滑，当前产业链各环节依然弥漫着浓厚的悲观情绪，中期来看，胶价筑底之路仍将继续。(完)