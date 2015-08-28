南华期货：沪胶筑底之路将继续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月28日的《期货日报》：
6月开始，沪胶再次开启了明显的单边下行走势，沪胶指数自6月初冲高至15525点后便开始一路狂泻而下。近期，全球金融市场动荡不安，国内股市再逢断崖式下跌，商品市场亦受到波及，覆巢之下无完卵，沪胶1509合约跌破万点大关，探底9890点。
从盘面来看，目前胶价依然运行在下行轨道中，积弱不振。与我们前期预测一致的是，近来随着船货陆续到港，前期现货暂时销售紧俏的格局已然逆转，现货橡胶再次面临抛压，从而促成了近月橡胶期货合约跌破万点大关。总体而言，在产胶旺季和需求淡季的双重影响下，加之国内经济增速下滑，当前产业链各环节依然弥漫着浓厚的悲观情绪，中期来看，胶价筑底之路仍将继续。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”