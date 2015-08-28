中国票据市场：“双降”后票据转贴利率回落有限，窄幅震荡僵局难破

路透上海8月28日 - 尽管中国央行周中宣布降息降准，票据市场转贴交易本周整体仍波澜不惊，成交价格维持近一个月小幅波动局面。交易员称，六个月期票据转贴仍成交在3.55%-3.60%附近，一年期电票转贴利率略降，不过回落幅度不到5个bp(基点)。

他们并表示，时逢月末，票据转贴成交不甚活跃，相比之下电票需求好于纸票；考虑到票据价格此前已大幅走低，即使有降准降息释放流动性，进一步下行空间仍然有限。

华南一银行交易员称，“双降”落地后票据利率无明显突破，目前足月票（六个月期）转贴成交在3.55%-3.60%，一年期电票转贴实际成交利率回落不到5个bp，在3.75%-3.80%水平，“如果不降准降息，利率可能会涨吧，但是降了以后就没上。”

他并表示，因票据利率已经处于低位，下行空间有限；但央行降准降息后，受流动性支撑票据价格预计也不会上行，各家银行配置动力不强。

华东一银行交易员亦称，票据转贴价格变动不多，仅象征性地往下调了1、2个bp。月末转贴交易不活跃，直贴方面倒是有部分大行加大额度，一年电票直贴报价低至3.6%左右，但转贴报价维持于3.8%。

他并称，目前机构票据业务期限错配动力不强，更多以定风险敞口、资金匹配为策略，因此票据价格与中长期资金利率的联动性更强。央行宣布降准降息后，资金价格出现短降长升，大行1-3个月FTP（内部资金转移定价）价格反而上涨，“下个月降准资金到位后，如果同期限资金没有太多下，票据波动估计也很小。”

中国央行周二晚宣布下调存贷款基准利率和存款准备金率，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

本周除公开市场逆回购继续放量，单周再度净投放以外，在降准生效前，国库现金定期存款、短期流动性调节工具(SLO)亦先后现身，帮助维持短期内流动性稳定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价