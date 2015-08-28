《交易视点》台债避险情绪稍降，殖利率转为区间波动--元大宝来证

路透台北8月28日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率连续两日反弹，短线获利了结卖压沉重，但整体经济气氛依旧低迷，7月分景气对策信号维持蓝灯，殖利率也不易持续上扬，仅随着台股走稳，市场气氛不若先前恐慌，避险情绪稍降，殖利率转为区间波动，预估十年券104/5期 年成交区间在1.05%-1.15%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。

从美国经济数据来看，强劲内需市场推动经济活动增速较预期来的快，即使在全球市场剧亮波动之下，美国经济仍维持成长步伐稳健增长，虽FED9月升息机率因市场不确定性而降低，不代表未来经济数据表现良好的话，FED不在9月进行升息。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)