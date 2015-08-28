长江期货：需求持续萎缩，大连焦炭期货言底尚早

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月28日的《期货日报》：
在经济转型的大背景下，传统经济增速放缓是大势所趋，焦炭行业的刚性需求已触及天花板，消费总量呈现收缩态势。鉴于行业整体的产能仍处于高峰阶段，即便企业开工率维持在正常水平，中长期内焦化行业供求矛盾也难以缓解。
短期看，受制于钢厂减产、成本中枢下移，以及产业需求环比转差依然是不争的事实，预计焦炭价格将在更低的水平上寻求平衡。
受制于需求压缩、企业库存回升以及煤矿经营成本下滑，炼焦煤价格持续下行。从调研中了解到，8月山西焦煤集团再度下调炼焦煤销售价格，幅度在20—30元/吨，以加速走货、回笼资金。
在经济下行的大背景下，大型煤矿降价是主动适应供需“新常态”之举，反映出市场对未来需求的悲观预期。原材料价格下跌，从价格角度看，不利于焦炭市场企稳。
此外，随着炼焦工艺的进步、资金成本的降低以及汽车运费的下滑，焦炭行业的完全成本仍处于下行通道之中，成本对价格的支撑效应持续弱化。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”