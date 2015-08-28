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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 09:09 BJT

全球金市：金价或创五周最大周线跌幅，因美国经济数据强劲

商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，上月公布的前值为增长2.3%。

经济学家表示，当前市场动荡中，美国经济挟带动能前进，这将帮助美国摆脱来自中国疲态的拖累。

该数据是美国经济强劲的又一佐证，应该会使美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持在今年升息的轨道上，尽管一些分析师表示，首次升息时间可能在12月，而非9月。

劳工部周四公布的报告显示，截止8月22日当周，经季节性调整的一周初请失业金人数连续25周初请失业金人数低于30万关口，反映出就业市场正在转强。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周四持仓在2,195万盎司，为五周以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 白云/戴素萍)
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