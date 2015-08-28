中国债市动态：现券收益率小幅冲高后回落，地方债置换额度落定冲击有限

路透上海8月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率冲高回落。交易员称，长端收益率小幅上行后，又吸引不少买盘入场；财政部明确今年已下达地方债置换额度3.2万亿元，因与预期相近冲击有限，近月持续困扰债市的供给压力不确定性打消后，利空出尽效应开始显现。

他们并称，早间出炉的工业企业利润进一步印证基本面疲弱，亦支撑债市情绪向暖；但短期仍需关注流动性变化及人民币汇率波动的影响。

“地方债的消息大概就影响了一个小时，”上海一银行交易员称，置换规模在预期之内，利空出尽之后现券反而向好；早盘收益率先上后下，10年期国债成交在3.375%，与上日尾盘相近，七年期国债收益率回落后比昨日更低。

上海一券商交易员亦表示，长端利率债交投情况略超预期，“收益率一度上一点点，但抛盘不重，买盘倒还挺强的；不少交易户觉得回调以后可以再介入，市场情绪不错”。

她并称，随着置换规模确定，剩余几个月内地方债发行的供给压力也进一步明确，市场对地方债供给不确定性的恐慌缓解，接下来可继续观察央行有没有配套措施支持地方债发行。

中国财政部部长楼继伟周四表示，经全国人大、国务院批准，今年下达6,000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。这意味着继续前两批各1万亿的置换额度后，第三批地方债置换接踵而至，且放量至1.2万亿元。

分析人士认为，此前市场对今年地方债置换额度将达3万亿已有充分预期，此次3.2万亿的规模虽略有增加，但超出幅度也不大，而且为推动地方债置换顺利完成，央行的政策护航依旧可期，对债市的影响料仅在短期心理层面，整体冲击较有限。

展望后市，上述上海一银行交易员认为，债市关注点将回归基本面，在经济疲弱预期之下，预计在相关数据出炉前长端现券收益率或还有小幅下行空间。此外，虽然央行近期密集补充流动性，但市场对资金面的预期暂不稳定，仍需密切观察人民币汇率走势及流动性的变化情况。

中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8175%/3.8024%,上日尾盘为3.8350%/3.82%；剩余期限近7年的国债150014券最新报价 在3.38%/3.3650%，上日尾盘为3.40%/3.38%。