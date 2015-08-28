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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 09:04 BJT

瑞达期货：郑糖维持区间振荡，操作上观望为宜

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

8月以来，郑糖1601合约基本维持于5000—5400元/吨区间振荡运行，上方抛压明显，而下方买盘支撑亦强劲，总体上看，多空僵持于5200元/吨为中心的区域内。

　　目前布林通道开口有收缩迹象，这意味着多空陷入僵持，波动率将缩小，但成交量明显比前两个月增加，这也说明市场可能会僵持横盘后再度选择方向，后市有望出现级别比较大的行情。

　　操作上，观望为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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