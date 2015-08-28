瑞达期货：郑糖维持区间振荡，操作上观望为宜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月28日的《期货日报》：
8月以来，郑糖1601合约基本维持于5000—5400元/吨区间振荡运行，上方抛压明显，而下方买盘支撑亦强劲，总体上看，多空僵持于5200元/吨为中心的区域内。
目前布林通道开口有收缩迹象，这意味着多空陷入僵持，波动率将缩小，但成交量明显比前两个月增加，这也说明市场可能会僵持横盘后再度选择方向，后市有望出现级别比较大的行情。
操作上，观望为宜。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”