台湾央行：开放申购14、28、91和182四种天期存单，金额不限

路透台北8月28日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为816.50亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.40%、28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行1,890.5亿台币存单。