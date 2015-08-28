《中国报摘》--其他报纸重要消息8月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国石油 、中国石化 高层均表示，油气改革总体方案已形成并正在征求意见，油气管网分离改革则明确被列入改革的重要内容之一。
--截至周三(26日)，已公布业绩的92家上市房企，上半年实现净利润282亿元人民币，净利润率仅8.4%；且92家房企中有60家房企净利率低于10%，有55家房企净利率同比出现下滑。
**证券时报**
--宁波银行 上半年实现净利润35.67亿元，同比增长15.6%。
**东方早报**
--万科 公告，接到深圳市钜盛华股份有限公司及一致行动人前海人寿保险关于权益变动通知，二者在周三(26日)共增持占公司股本5.04%的股份，其中以收益互换方式持有部分占比为4.23%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”