台湾货币市场：短率仍稳拆入需求略增，部分机构有缺口但资金仍宽松

* 央行委托银行收受隔拆利率仍持稳

* 拆款市场拆入需求增，但资金宽松好拿钱

* 短票利率持平于0.47%

* 债券RP利率持稳，部分票券公司出现缺口

记者 罗两莎

路透台北8月28日 - 台湾银行间短率周五仍持稳。银行资金调度人员指出，今天拆款到期大都有续借，新增拆入需求略增，但金额不大，利率维持在0.32%。

多位银行资金调度人员表示，因最近仍有上市公司发放现金股利致银行间有资金移动，部分银行出现资金缺口，今天拆入需求略为增加；惟市场资金依旧宽松，拆入者都很容易拿到钱。

〞我今天拆入满多的，分别跟很多家大型银行拿钱，市场资金很多、很好拿。〞一位中型民营银行资调人员说。

台湾央行周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%，迄今均维持在该水准。

本地时间11:42时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.299 32.770

台湾加权股价指数<.TWI 8,005.29 7,824.55 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.323% 0.324% 均利率

--隔夜拆款利率区间 0.320-0.370% 0.280-0.390%

--一周拆款利率区间 0.320-0.430% 0.320-0.450%

--两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.360-0.430%

**短票利率持平**

短票方面，票券商交易员表示，今天短票利率跟昨天一样，即在0.47%，惟发行量较小，票量不多；料在央行进一步调降隔拆利率前，利率将维持在此水准。两位公股银行交易员亦称，今天短票利率持平，但不易买到票。

〞今天短票只有一个价，就是0.47%。〞一位大型票券公司交易员说。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.471，前日在0.483%；上日成交量161.9亿台币，前日103.45亿台币。

台湾央行周五到期定存单金额为816.5亿台币；存单发行金额待稍晚公布。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为426亿台币，累积超额准备为5,461亿台币、加计前期1%的超额准备6,481亿台币。

**RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天利率均与昨天一致，料在月底前利率都不太可能下调，惟下月初有望稍走低。

票券公司交易员则称，今天利率不变，但因投信公司赎回的金额比大，致部分票券公司出现资金缺口。

〞我今天有缺口，早上忙着卖票补缺口。〞一位票券公司交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日亦为0.46-0.49%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，与上日区间一致。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.42-0.44%，上日区间同为0.42-0.44%。