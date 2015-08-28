《香港报摘》--其他报纸重要消息8月28日

* 明报：

--里昂证券最新炮制一份＂红旗＂分析报告，为上市公司的盈利及财务作检测，以盈利质素风险及资产负债表质素风险两大分类评分，发现有超过50间公司＂达标＂，当中19间来自香港，包括恒大地产 、都市丽人 及三江化工 等获五支红旗。

* 苹果日报：

--比亚迪 董事长王传福透露，上半年新能源车销量增至2万架，按收入计则增加1.2倍，他预期下半年新能源车销量可增至4万架，全年达6万架。

* 东方日报：

--全球各地原奶产能过剩，蒙牛 总裁孙伊萍估计，今年下半年奶源充足情况持续，料产品价格将与上半年相若。

* 文汇报：

--评级机构标准普尔表示，香港住宅潜在需求强劲，加上经济情况稳定对楼价有支持，预期今年香港楼价平均可按年升5%至10%，成交量保持稳定，一手住宅销售可按年增长5%至10%。（完）