港报社评：环球唱好股市，口惠更要实惠--经济日报8月28日

颓势毕呈的A股昨终反弹，其大背景是外资唱好外，多国央行亦出口术维稳。此应非环球央行与投行串连托市，而是在金融市场跌势凶险，更恐累及经济下，各保利益避免跌出祸来。

环球股市自周初＂黑色星期一＂股灾后，各主要市场陆续喘稳反弹，连最弱势的内地A股昨亦急升半成。值得留意的是，除内资入市捞底外，有迹象显示外资亦趁势低吸，除美资投行高盛指A股可吸纳，外资在过去四个交易日更经沪股通累计买A股287亿元人币。外资突看好A股，底因应有二。

一是A股已由6月上旬的高位累跌近四成，融资融券规模更较高峰期减近半，泡沫与杠杆风险大降之余，部分股份如蓝筹金融股等，股价已渐见低残，吸引内资以至外资＂执平货＂。

二是人行在本周二宣布减息降准后，外界料刺激经济措施续来，如中央六部委昨便宣布再松楼控，放宽外资入内地楼市，市场憧憬中央势再加力救经济，可为A股反弹提供动力。

惟外资重投A股除因基本因素，背后更有一值得留意的大背景，就是环球央行以至财金界，近日纷出口术维稳，如美国储局官员明示9月加息必要性大减，美国前财长萨默斯更指储局应推第四轮量宽（QE4），欧央行则放风指必要时扩大量宽。上述言论除助稳市场信心，令环球股市止跌回升外，此亦惠及A股市场气氛。

然而，欧美央行以至财金界，应非刻意＂大合唱＂，因各方重视的主要是自身利益，遂放出救市气球，藉缓和环球市场紧张气氛，防过去几天大市恐慌进一步在本国扩大，终跌出祸来，除重挫其股市，更恐惹金融体系以至经济更大震荡。

故欧美齐出口术唱好、助稳股市，基本上是自保动作，惟欧美央行与财金界亦不介意A股搭顺风车，因只要A股能喘稳，将有助降低环球金融市场与经济的下行风险。

正因A股与环球股市止跌反弹，主要靠各方出口术＂呵护＂，故后市能否真正企稳，仍须走着瞧。而固中关键是除口惠亦要实惠，处理触发本轮股市暴跌的根本问题。

此包括中央能否续推更多有力的货币、财政以至产业政策，加力赶上全年经济增长＂保七＂的目标，缓解外界对中国经济失速拖累全球之忧；更关键是美国储局暗示9月不加息外，会否进一步释出今年内不加息的讯号，以消除市场对储局一旦加息，令环球尤其新兴国经济雪上加霜的恐惧。（完）

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