芝加哥期市：大豆价格上涨，市场反弹令当周跌幅缩小

美国农业部公布8月20日当周约定2015/16销售年度的大豆出口销售增加145.7万吨，高于预期。

当周约定的2015/16年度玉米出口销售亦强劲，接近100万吨。

周四埃及商品供应总局(GASC)以标售方式买进6万吨俄罗斯小麦，突显美国小麦无力与价格便宜的黑海地区小麦竞争。

埃及GASC又进行了一次小麦进口招标，预计结果将在周五公布。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 491.75 2.00 +0.41% -0.51% 507.84 34

CBOT玉米 377.50 2.50 +0.67% +1.14% 385.30 43

CBOT大豆 883.75 4.75 +0.54% +2.17% 933.49 33

CBOT稻米 $11.66 $0.07 +0.60% +0.30% $11.72 32

美国原油 $42.52 -$0.04 -0.09% +10.16% $44.50 54

汇率

欧元/美元 $1.124 -$0.001 -0.07% -0.71%

美元/澳元 0.719 0.002 +0.31% +0.93%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/郑茵 审校 龚芳/白云)