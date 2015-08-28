芝加哥期市：大豆价格上涨，市场反弹令当周跌幅缩小

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国农业部公布8月20日当周约定2015/16销售年度的大豆出口销售增加145.7万吨，高于预期。
当周约定的2015/16年度玉米出口销售亦强劲，接近100万吨。
周四埃及商品供应总局(GASC)以标售方式买进6万吨俄罗斯小麦，突显美国小麦无力与价格便宜的黑海地区小麦竞争。
埃及GASC又进行了一次小麦进口招标，预计结果将在周五公布。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 491.75 2.00 +0.41% -0.51% 507.84 34
CBOT玉米 377.50 2.50 +0.67% +1.14% 385.30 43
CBOT大豆 883.75 4.75 +0.54% +2.17% 933.49 33
CBOT稻米 $11.66 $0.07 +0.60% +0.30% $11.72 32
美国原油 $42.52 -$0.04 -0.09% +10.16% $44.50 54
汇率
欧元/美元 $1.124 -$0.001 -0.07% -0.71%
美元/澳元 0.719 0.002 +0.31% +0.93%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/郑茵 审校 龚芳/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。