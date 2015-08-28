港报社评：追本溯＂铅＂，验测东江水--信报8月28日

香港发生持续不断的铅水风波，最新验出有问题的是上水清河邨。署理运输及房屋局局长邱诚武表示，清河邨一期的三幢楼宇抽验145个水样本，结果发现10个水样本含铅超标，含铅数值由11-43微克不等，若以世衞标准每公升10微克计算，即超标逾三倍。

铅水当初在屋邨揭发，随即蔓延至学校，追本溯＂铅＂，元凶仅仅是建筑商违规使用水管焊接物吗？由于香港食水主要来自内地的东江，而环保问题是中国高速发展所衍生的一大挑战，所以不期然让人产生忧虑，假如东江水受到重金属或者化学物质污染，香港人实在难以避得过滔滔祸水。很不幸，东江水污染情况长期备受质疑，而且东江沿岸确实接二连三响起警钟，例如距离香港不足100公里的广东省惠州。

本报记者近日前往惠州市汝湖镇实地采访，得悉当地多个村落大批儿童血铅超标的问题持续了两三年之久，一直得不到妥善解决。位于惠州市汝湖镇的石滩村，至今未接通自来水，百多户村民依赖地下水过活，自从出现了血铅问题之后，村民谈水色变。村中有一名小童，大约三年前开始出现注意力不集中、记忆力下降甚至脑袋晃动等等怪异征状，前往广州体检，结果验出每100百毫升血液含铅超过40微克。除此之外，村中很多小童也出现类似病征，陆续验出血铅超标，达到20-30微克以上。按世衞针对儿童的安全标准，每100毫升血液不应含铅超过五微克计算，血铅量40微克即是标准的八倍。苦无良策的村民试尽各种偏方，包括从镇上买来大量奇异果和橙，村民表示：＂听说这些水果可以排铅，就逼他吃，结果吃到肚痛肚泻，我很心痛，就不再试。＂

去年7月，由国家环保部、广东省环科院等部门专家组成的调查组，先后三次到石滩村抽取血液样本化验，结果发现血铅超标的主要是儿童，比例高达六成。调查组随后公布，区内的水、空气和土壤样本中的含铅量均符合国家标准，造成村民血铅超标的主要原因是地下水的酸硷值太低。专家解释，村民所用的厨具可能含铅，例如铝锅和电饭煲等等，加入酸硷值太低的地下水煮食之后，有机会在加热高温的情况下释放出铅。即使此说成理，仍然存在一大问题，为什么地下水的酸硷值太低？是不是有污染物质渗进泥土？

香港消费者委员会曾经发现内地输港的多款大米镉含量超标，怀疑是种植时从水源和泥土中吸收了重金属物质。受到地下水问题困扰的石滩村，附近有多个城镇，正正是供港蔬菜的种植场，包括每年供港蔬菜超过2万吨的梁化镇。

广东省内有不少高污染的工业活动，例如电子废料处理，而在东江的源头河源市，过往亦发现非法开采稀土，对环境造成严重的破坏和污染。本港传媒过往亦曾于东江下游的东莞太园泵站、香港船湾淡水湖及蓝田公共屋邨自来水抽取样本，结果发现东江原水样本的重金属铁含量超出内地标准六成。至于东江漂浮着大量垃圾和死鱼，已是常见之事了。

公平一点说，香港的铅水风波，以及惠州的血铅问题，未有证据显示直接与东江水有关，然而，东江受到这样那样的污染却又是不争的事实。为了释除疑虑，特区政府何不主动化验东江水？

铅水风波曝光之后，政务司司长林郑月娥于8月13日到访沙田滤水厂，了解水质监控工作，亦参观用作化验食水及焊接物料含铅量的仪器。可是，了解水质监控工作，就等于水质安全无虞吗？我们认为，既然铅水危机未解，政府又要适度有为，验测东江水不失为安定民心之策。（完）

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