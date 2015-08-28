港报社评：的士服务积重难返，靠豪华版也难根治--明报8月28日

Uber以手机应用程式营运出租车，获市民接受和欢迎，对于的士业可谓一石激起千层浪，业界除了向政府施压，要求打击Uber，业内并掀起革新扫弊、奋发图强的氛围，迄今所见，业界对引入豪华的士服务，是其中一个倾向重点。要指出的是，的士服务之沉痾，绝非靠预约包车服务或豪华的士就可以治癒，必须正本清源，从提高司机质素和须有强有力机制监察的士营运等，才有望扭转局面。

政府在压力下，重手对付Uber，由警方＂放蛇＂拘人，直捣办事处，摆出全面扫荡架式，又通知传媒采访报道，大有要赶绝Uber模式的出租车业务之意。Uber的营运模式，在保险与出租车资格方面，确实有法律问题，面对公权力压制，它无从也无力反制。的士业虽然藉政府公权力维持了独大地位，但是舆情对Uber的遭遇大多寄予同情，从网民批评的士业界和警方的作为，说明此乃市民对的士服务质素的反弹。

Uber提供的预约服务，是其营运基础，至于车辆较舒适清洁、司机穿着整齐和服务到家、以客为尊等，则是服务质素与水平了，关键仍在预约服务。的士业长期存在的所谓＂折扣党＂，实际上也是透过有效车队管理，提供准时预约服务，而历来折扣党禁而不绝，部分市民乐意使用，已经说明现行的士营运未能配合部分市民实际需要。严格而言，Uber只是把＂折扣党＂的服务推前一步，更精致和规范化而已，即使这两者都被扫荡净尽，若的士服务仍然故步自封，则其他创新方式还是会萌生出来，因为只要市场有需求，就会有供应。

Uber与市民怨声载道，的士业界有危机感。近期，有的士业团体计划推出召唤的士手机应用程式，又设立投诉热线，服务不达标的司机会被扣分，严重者暂时被取消资格，不能使用程式或接单等；诸如此类构思，实际上与Uber的营运无异。的士业即使东施效颦，若能把的士服务改头换面，市民都称善，即使抄袭也不会惹来异议。只是的士业持份者衆多，包括车行、的士车主、打理人、外判承办人、司机、电召的士台以至维修商等，利益不同，能否凝聚最大共识和共同意志推动，统合成功，且拭目以待。

的士服务分层次，理论上没有问题，但是现在推动此事，两方面值得注意。首先，Uber的服务折射出的士服务之不堪，豪华的士此际面世，市民观感上或有政府压制Uber，却成为的士加价藉口的认知，业者的动机和政府的角色因而会受到质疑。其次，一旦推行豪华的士，若按现行机制处理，相信不少车行、车主有兴趣晋身＂豪华版＂，若其他情况不变，则传统的士与豪华的士可能撩动的社会矛盾，不容忽视。这两种情况，值得政府与业界思量。

提高的士业服务水平，借助科技的手机应用程式、引入新车款和豪华的士，相信可起到一定效果，不过，的士服务水平恶劣溯本寻源，与司机质素低落有关，而根据理大科技及顾问有限公司完成之的士行业研究，指出的士司机收入10年来没有增长，对年轻一代难有吸引力。司机收入偏低是现行的士体制的结果。现在的士业变相是垄断产业，车行、车主享有优渥地位，每次的士申请加价，司机与车行、车主都取态不同，因为加价之后，司机得益最小。这个现况牵涉重大利益，看不到政府有能力处理的士牌照问题，因而使人对的士业的自我完善，难以乐观。即使如此，理大的研究报告建议业界成立＂改进的士服务议会＂，处理日常投诉及提出改善建议，仍然应该深入研议，先就业内自律规管，若不奏效，再检视公权力怎样发挥作用。（完）

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