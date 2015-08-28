更新版1-企业并购：日本三菱商事收购新加坡奥兰国际的20%股权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增奥兰国际证实此前消息，并增加细节)
* 奥兰国际将以每股2.75坡元向三菱商事发行3.327亿新股
* 三菱商事也将从奥兰国际创始家族买进2.22亿股
* 淡马锡仍将是奥兰国际最大控股股东
路透8月27日 - 新加坡奥兰国际有限公司(Olam International Ltd) 表示，日本三菱商事 将收购其20%的股权，估值为约55亿美元。
奥兰国际称将以每股2.75坡元向三菱商事发行3.327亿股新股，相当于奥兰国际总资本的约12%。奥兰国际由新加坡国有投资机构淡马锡 所掌控。
三菱商事也将从奥兰国际创始家族Chanrai买进约2.22亿股股票，相当于8%的股权。
这项交易估值为76亿坡元，淡马锡在奥兰国际的持股将从58%稀释至51.4%。
三菱商事将成为奥兰国际的第二大股东。
奥兰国际股价周四停牌前上涨13%。在三菱商事同意收购该公司20%股权之后，奥兰国际股价周五盘初上涨8.9%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”