更新版1-企业并购：日本三菱商事收购新加坡奥兰国际的20%股权

(新增奥兰国际证实此前消息，并增加细节)

* 奥兰国际将以每股2.75坡元向三菱商事发行3.327亿新股

* 三菱商事也将从奥兰国际创始家族买进2.22亿股

* 淡马锡仍将是奥兰国际最大控股股东

路透8月27日 - 新加坡奥兰国际有限公司(Olam International Ltd) 表示，日本三菱商事 将收购其20%的股权，估值为约55亿美元。

奥兰国际称将以每股2.75坡元向三菱商事发行3.327亿股新股，相当于奥兰国际总资本的约12%。奥兰国际由新加坡国有投资机构淡马锡 所掌控。

三菱商事也将从奥兰国际创始家族Chanrai买进约2.22亿股股票，相当于8%的股权。

这项交易估值为76亿坡元，淡马锡在奥兰国际的持股将从58%稀释至51.4%。

三菱商事将成为奥兰国际的第二大股东。