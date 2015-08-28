港报社评：旅游业＂冻过水＂，当局须适度有为--文汇报8月28日

海洋公园由7月至今，整体入场人次较去年同期下跌 15%，当中以内地客跌幅最大。作为香港最具特色、旅客必到的传统景点之一，海洋公园录得明显的游客下跌，整体旅游业的冷落，尤其是过夜客的下降已可窥一斑。随着核心竞争优势不再，外围环境变化带来挑战，加上本土势力＂赶客＂造成的负面效应难以很快消除，香港旅游业的＂寒冬＂恐怕不能在短期内结束，当局有必要对业界发出的警号予以足够重视，认真探讨及出台有针对性的措施，审时度势制定宣传推广策略，以助业界渡过难关，保住有生力量持续发展，避免行业内出现不稳，进而滋生社会问题，影响大环境的安宁。

在香港这个旅游城市，海洋公园是旅游景点的最典型标志，＂新客＂和纯游客几乎＂必去＂，因此海洋公园接待游客的数字，也就成为了检视整体旅游业状况的一个＂晴雨表＂。每年的暑假，都是海洋公园的吸金旺季，园内游人如织。但据统计数字显示，今年7月至今，海洋公园整体入场人数下跌了近一成半，其中尤以内地旅客的跌幅最大。细致分析内地游客构成，＂一签多行＂客和即日来回客人，到海洋公园游玩的几率本来就很低；到海洋公园的，多数是首次游港或相隔较长时间重返香港的客人，而这些游客绝大多数是过夜客，消费能力和对旅游相关行业的贡献都比较大。因此，海洋公园入场客人大幅下跌，对旅游业的警示意义就更加明显。

游客尤其是内地游客下降的原因很多，一方面是因为日韩货币汇价下跌，吸引内地客转投其他的旅游城市，另一方面则与本港一些＂激进暴力＂行动削弱了他们的访港意慾有关。与此同时，旅游业内一些不良经营手法，比如＂黑心药房＂卖天价药，无良旅行社提供的服务货不对办等等，均对香港的旅游业声誉造成沉重打击，令情况雪上加霜。

旅游业是香港主要经济支柱之一，一旦因为不景气而出现裁员及结业潮，不但拖累整体经济增长，对失业率造成压力，更会由此衍生骨牌效应，拖累大环境安宁。因此政府必须正视旅游业＂冻过水＂的警号，要有所作为，不可坐以待毙。除了在客源不足的窘况下，审时度势制定宣传策略，有针对性地作旅游推广，想办法增加吸引力，广招四方客，还应该认真出台一些实实在在的帮扶措施为业界纾困，稳定他们的信心，同时帮助他们保存实力，谋求可持续发展。同时，旅游业的＂内忧外患＂不能光靠政府之力，要扭转乾坤，业界还须与政府保持良好互动，配合政策积极开展＂自救＂之道。（完）

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