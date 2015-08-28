港报社评：中央宜与泛民＂朋友＂多深入交流--星岛日报8月28日

国务院港澳办公室副主任冯巍来港，与民主党主席刘慧卿等高层进行午膳交流，有助修补占领运动政改难产以来中央与泛民阵营的裂痕。为了促进中央与泛民的良性互动，改善特区管治，中央宜与更多泛民内温和务实人士进行直接深入的沟通。 对今次会晤，部分泛民人士批评会前不作公布，甚至形容是中央对民主党的＂死亡之吻＂。这类批评，或源自酸葡萄心态，或抱有取民主党而代之的政治企图，或基于抗拒中央的政治理念。试想像，如果今次会面事先张扬，势必引起泛民阵营其他人士要求一视同仁，激进派更会要求全程公开对话，会面结果可能是各方宣示立场多于谋取共识，甚至沦为激进分子冲击＂做骚＂的戏台，难以做到深入互动交流。 民主党昨日交代会面情况，会上阐述了他们掌握的民意、社会现况分析和对政府管治的评价。如果有更多民主派人士能够以这样的形式与中央深入沟通，有利双方深入了解对方的想法和背后的逻辑理据，避免各走极端，有利促进和谐，甚至民心回归。 民主党单独与中央进行高层讨论，上次要追溯到五年前，与中央驻港联络办公室副主任李刚，就2012年政改方案进行谈判，结果成功为当年立法会选举增加了民主成分。当年中联办官员也分别会晤了其他没有参与所谓＂五区公投＂的民主派政党。 不过，那次会面基于单一目的，当年政改通过后，中央没有与泛民务实势力进一步对话，其后泛民被激进势力挟持，主导了行动方向，令泛民与中央的距离愈拉愈远，温和务实人士饱受围攻，寸步难行，甚至埋下今次政改难产的种籽。 在今年立法会表决特首普选政改方案前两个多星期，港澳办主任王光亚与其他官员南下深圳，会晤本港立法会议员，曾经对泛民有一分为二的定性，第一类是＂极少数别有用心的人＂，视香港为独立政治实体，甚至鼓吹和支持港独等分裂势力，中央对这部分人的立场是＂坚决斗争＂。 王光亚口中的第二类人士，是＂大多数的泛民朋友＂，指这些人关心国家发展和香港前途，拥护一国两制方针和宪法确定的国家政治体制，即使部分人政见不同，他希望与这部分的＂朋友＂有更多机会沟通。 当时政制争拗已经去到难有转圜的地步，结果未能够为普选特首方案取得突破。残局已成，激情过后，现在是各方踏实理顺关系的时机，探寻最有利香港政经民生发展的方向路线。冯刘之会，应该只是中央官员与更多＂泛民朋友＂改善沟通的开始。（完）