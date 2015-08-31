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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--8月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
   
    8月31日(一) 
    0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                     8月         --      +0.2%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       7月         --      +0.5%
    0130 澳洲企业库存                               第二季     +0.3%      +0.4%
             企业总获利                                        -2.0%      +0.2%
             企业税前获利                                          --     +12.5%
    0130 澳洲民间部门信贷                              7月     +0.5%      +0.4%
             房屋信贷                                              --      +0.6%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      7月         --     +15.4%
             房屋开工(较上年同期)                             +11.0%     +16.3%
    0700 瑞士KOF领先指标                               8月    正99.5     正99.8
    0800 意大利零售销售(经季调较前月)                  6月         --      -0.1%
                      (未经季调较上年同期)                         --      +0.3%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         8月初值     +0.1%      -0.1%
                                  (较上年同期)                 +0.1%      +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月初值     -0.2%      -2.0%
                                  (较上年同期)                 +0.3%      +0.3%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    8月初值     +0.1%      +0.2%
    1230 加拿大经常帐(亿加元)                       第二季  赤字169.0  赤字174.7
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 8月       54.5       54.7
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  8月         --     负4.60
    2245 新西兰贸易条件                             第二季      -1.9%      +1.5%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月      +0.2%      +0.2%
                                (较上年同期)                    +0.7%      +0.7%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第二季         --      +7.3%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月30日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    9月       正73      --
    2245 新西兰建筑许可                                7月     +20.4%      --
    2300 韩国工业生产(较前月)                          7月      -0.5%      +0.1%
                     (较上年同期)                               -3.3%      -1.0%
             服务业产出(较前月)                                 +1.7%      --
    2350 日本工业生产                               7月初值     -0.6%      +0.1%
             一个月预估值                                       +2.8%      --
             两个月预估值                                       -1.7%      --
    
    8月28日(五) 
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)              第二季       +0.2%     -0.1%
                              (较上年同期)                       +1.2%     +0.9%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月       -0.1%     --
    0800 意大利企业信心指数                            8月       102.5     103.7
    0800 意大利消费者信心指数                          8月       109.0     107.5
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)        第二季修正值       +0.7%     +0.7%
                              (较上年同期)                       +2.6%     +2.6%
    0830 英国企业投资(较前季)                   第二季初值       +2.9%     +1.7%
                     (较上年同期)                                +5.0%     +4.0
    0900 意大利薪资通胀(较前月)                        7月       +0.1%     --
                       (较上年同期)                              +1.2%     --
    0900 欧元区企业景气指数                            8月      正0.21    正0.34
                经济景气指数                                   正104.2   正103.8
                工业景气指数                                     负3.7     负3.1
                服务业景气指数                                  正10.2     正8.7
                消费者信心指数                                   负6.9     负6.9
                消费者通胀预期指数                               正3.1     --
                生产者通胀预期指数                               负2.4     --
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           8月初值        持平     -0.1%
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.2%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                     持平     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月     +0.7%     持平
                              (较上年同期)                       +0.1%     --
    1230 美国实质个人支出(较前月)                        7月     +0.2%     --
             个人所得(较前月)                                    +0.4%     +0.4%
             个人支出(经季调，较前月)                            +0.3%     +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%     +0.1%
                                      (较上年同期)               +1.2%     --
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                   +0.1%     --
                                  (较上年同期)                   +0.3%     --
    1400 密西根大学美国消费者信心指数                8月终值      91.9      93.0
                             现况指数                            105.1     --
                             预期指数                             83.4     --
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值               7月     +1.3%     -- (完)

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