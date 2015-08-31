主要国家经济指标预测--8月31日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +0.5% 0130 澳洲企业库存 第二季 +0.3% +0.4% 企业总获利 -2.0% +0.2% 企业税前获利 -- +12.5% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.5% +0.4% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +15.4% 房屋开工(较上年同期) +11.0% +16.3% 0700 瑞士KOF领先指标 8月 正99.5 正99.8 0800 意大利零售销售(经季调较前月) 6月 -- -0.1% (未经季调较上年同期) -- +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -0.2% -2.0% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.1% +0.2% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字169.0 赤字174.7 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.5 54.7 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负4.60 2245 新西兰贸易条件 第二季 -1.9% +1.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +7.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月30日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 正73 -- 2245 新西兰建筑许可 7月 +20.4% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -0.5% +0.1% (较上年同期) -3.3% -1.0% 服务业产出(较前月) +1.7% -- 2350 日本工业生产 7月初值 -0.6% +0.1% 一个月预估值 +2.8% -- 两个月预估值 -1.7% -- 8月28日(五) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.2% +0.9% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -- 0800 意大利企业信心指数 8月 102.5 103.7 0800 意大利消费者信心指数 8月 109.0 107.5 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +2.9% +1.7% (较上年同期) +5.0% +4.0 0900 意大利薪资通胀(较前月) 7月 +0.1% -- (较上年同期) +1.2% -- 0900 欧元区企业景气指数 8月 正0.21 正0.34 经济景气指数 正104.2 正103.8 工业景气指数 负3.7 负3.1 服务业景气指数 正10.2 正8.7 消费者信心指数 负6.9 负6.9 消费者通胀预期指数 正3.1 -- 生产者通胀预期指数 负2.4 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.7% 持平 (较上年同期) +0.1% -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 +0.2% -- 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +0.3% -- 1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 91.9 93.0 现况指数 105.1 -- 预期指数 83.4 -- 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 +1.3% -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”