表格：2015年台湾上市公司现金股利发放日程表

路透台北8月28日 - 台湾上市柜公司自7月下旬将密集发放现金股利，周五有和硕 逾百亿台币现金股利、及8月下旬仍有中信金等企业将派发现金股利，料造成市场资金波动。

根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利已于7月23日发放。

据央行最新统计至8月21日止，上市柜公司今年将配发逾1兆846亿台币的现金股利；分别为8月为4,526.24亿、9月2,290.37亿、10月758.67亿、及11月约14亿台币。