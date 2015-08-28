表格：2015年台湾上市公司现金股利发放日程表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月28日 - 台湾上市柜公司自7月下旬将密集发放现金股利，周五有和硕 逾百亿台币现金股利、及8月下旬仍有中信金等企业将派发现金股利，料造成市场资金波动。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，目前外资持有台股市值高达近四成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利已于7月23日发放。
据央行最新统计至8月21日止，上市柜公司今年将配发逾1兆846亿台币的现金股利；分别为8月为4,526.24亿、9月2,290.37亿、10月758.67亿、及11月约14亿台币。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
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和硕 105.10 8/28 8/10 4.037台币
中信金 123.58 8/31 8/14 0.81台币
华硕 126.27 9/2 8/16 17台币 仁宝 66.43 9/3 8/12 1.5台币
兆丰金 174.30 9/4 8/19 1.4台币
大立光 68.41 9/10 8/23 51台币
日月光 155.90 9/11 8/16 约2台币
鸿海 562.15 10/7 9/10 约3.8台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完)
(记者 詹静宜 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”