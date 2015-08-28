《汇市简讯》英镑兑美元因强劲数据而走扬，但趋势向下

中国债市：国债发行扩容支撑4月托管大增7,393亿，银行成主力--中债登

路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩 容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成 ，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各 类机构间的相对均衡状态。 商业银行中，全国性银行4月以4,440亿元居债券净增持之首；城商行增持1,389亿元， 上月为减持530亿元；农商行当月则仅增持132亿元，较上月的471亿元明显减少。 另外，4月保险和基金类机构继续增持，但规模均较上月减少，分别为274亿元和150亿 元，其中基金类项下的商业银行理财产品出现净减持202亿元。 境外机构方面，4月继续增持银行间债券，单月增持量107亿元。4月末境外机构在银行 间债市托管量为7,723亿元，其中4,238亿元为国债。 按券种来看，地方政府债托管量4月增加4,164亿元，较上月增量3,830亿元进一步上升 ；记账式国债单月托管量增加1,657亿元，上月为减少493亿元。政策性银行债当月增加52