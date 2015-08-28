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债券 | 2015年 8月 28日 星期五 10:05 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元因强劲数据而走扬，但趋势向下

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* 英镑兑美元盘初上涨10个点，此前英国公布强劲的消费者信心数据

* 三日跌势后，五日、10日及20日移动均线翻下

* 20日波林格区间扩大，强烈的偏空趋势确立

* 20日波林格区间下椽线切入位1.5403，暗示卖压强劲而非有突破可能

* 纽约盘1.5370/1.5464区间为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/teg55w

(完)
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