日本股市：在美股带动下大涨逾2%，大宗商品相关股票表现亮眼

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
东邦亚铅 跳升9.2%，住友金属矿山 大涨8.2%，在此之前，铜和锌价均创下两年来最大单日涨幅。
美国第二季GDP增幅大幅上修至增长3.7%，增速比先前公布的前值2.3%快了许多。
东京证交所数据显示，周四股票沽空比率达到记录高位39.8%，交易员称，如此高的比率显示投资人仍相当不安。
出口股上涨，丰田汽车 涨3.5%，本田汽车 涨4.8%，Panasonic Corp 涨3.9%。
日经指数本周迄今已下滑2.1%。
东证股价指数 涨2.3%，至19,005.36点；JPX日经400指数 涨2.6%至13,852.73点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”