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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 10:18 BJT

日本股市：在美股带动下大涨逾2%，大宗商品相关股票表现亮眼

东邦亚铅 跳升9.2%，住友金属矿山 大涨8.2%，在此之前，铜和锌价均创下两年来最大单日涨幅。

美国第二季GDP增幅大幅上修至增长3.7%，增速比先前公布的前值2.3%快了许多。

东京证交所数据显示，周四股票沽空比率达到记录高位39.8%，交易员称，如此高的比率显示投资人仍相当不安。

出口股上涨，丰田汽车 涨3.5%，本田汽车 涨4.8%，Panasonic Corp 涨3.9%。

日经指数本周迄今已下滑2.1%。

东证股价指数 涨2.3%，至19,005.36点；JPX日经400指数 涨2.6%至13,852.73点。(完)

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