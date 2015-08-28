修正-中俄关系：俄罗斯转向中国的进程放缓，合作项目推迟

(更正：修改标题措辞)

* 价值大约1,130亿美元的项目搁浅或面临推迟

* 中国资金涌入的希望渺茫

* 中国关注俄罗斯经济和汇率危机

* 中国反腐调查和市场动荡也使谈判更加复杂

路透莫斯科8月27日 - 俄罗斯经济危机日益严重，而中国经济增长放缓情况也已让全球市场不安，这意味着中俄之间价值大约1,130亿美元的输气管道、电网等合作项目已经搁浅或推迟。

据业内消息人士和分析师表示，随着中国大规模反腐行动的推进，而俄罗斯又因制裁、油价下滑以及汇率崩跌等因素受创，一些中俄合作项目可能会无限期推迟。

卢布兑美元已从一年前的33暴跌至70，因为俄罗斯主要出口产品--原油价格崩跌，而且制裁措施也令俄罗斯企业无法从西方融资。

俄罗斯官员和商界人士曾表示，他们寄望于亚洲特别是中国能帮这些项目融资。

但实际上资金并没有很快到来。

2006年时，俄罗斯计划从2011年开始向中国供应天然气。而今天，“西伯利亚力量”项目在2018年年底之前料不会启动，而另一条线路--阿尔泰(Altai)的时间框架也不清楚。