修正-中俄关系：俄罗斯转向中国的进程放缓，合作项目推迟

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：修改标题措辞)
* 价值大约1,130亿美元的项目搁浅或面临推迟
* 中国资金涌入的希望渺茫
* 中国关注俄罗斯经济和汇率危机
* 中国反腐调查和市场动荡也使谈判更加复杂
路透莫斯科8月27日 - 俄罗斯经济危机日益严重，而中国经济增长放缓情况也已让全球市场不安，这意味着中俄之间价值大约1,130亿美元的输气管道、电网等合作项目已经搁浅或推迟。
据业内消息人士和分析师表示，随着中国大规模反腐行动的推进，而俄罗斯又因制裁、油价下滑以及汇率崩跌等因素受创，一些中俄合作项目可能会无限期推迟。
卢布兑美元已从一年前的33暴跌至70，因为俄罗斯主要出口产品--原油价格崩跌，而且制裁措施也令俄罗斯企业无法从西方融资。
俄罗斯官员和商界人士曾表示，他们寄望于亚洲特别是中国能帮这些项目融资。
但实际上资金并没有很快到来。
2006年时，俄罗斯计划从2011年开始向中国供应天然气。而今天，“西伯利亚力量”项目在2018年年底之前料不会启动，而另一条线路--阿尔泰(Altai)的时间框架也不清楚。
“我不怀疑天然气项目最终将会修建完成。中国迫切需要治理污染，需要大量天然气。当然，项目确实有所推迟，”俄罗斯政府的一位消息人士表示。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”