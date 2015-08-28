中股业绩：宁波银行上半年净利同比增15%，不良率稳定在0.89%

路透北京8月27日 - 中国上市城商行--宁波银行 上半年实现归属于母公司股东的净利润35.51亿元人民币，同比增长15.09%，期末不良贷款率为0.89%，已连续六个季度零增长。目前为已公布中报的上市银行中最低水平。

该行周四晚间发布半年报显示，期间公司一般贷款利息收入62.99亿元，同比增长11.40%，主要由收息率较高的个人贷款业务所贡献。该行上半年净息差为2.39%，与去年同期持平。

“资产业务结构不断优化，个人贷款业务竞争力不断提升，截至6月末，公司表内个人贷款余额占比已接近表内贷款余额的40%。”宁波银行官网刊登的新闻稿称。

中报还显示，非标投资也成为宁波银行上半年利息收入的主要支撑点。截止六月末其应收账款类投资收入53.5亿元，同比增长42.13%。此外，债券投资收入15亿元，同比增长49.91%。

上半年末宁波银行总资产为6,573亿元，比年初增长18.62%。在资产规模扩张的同时，上半年非息收入同比增长近五成。

上半年宁波银行发行了70亿元二级资本债券，使其资本充足率升至12.64%，比年初上升0.24个百分点，核心一级资本充足率为9.12%。不过带动其发行债券利息支出同比大增276.64%，至16.7亿元。