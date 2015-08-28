路透基点：丽新发展30亿港元再融资案现已获得15余家银行参与--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，丽新发展有限公司的30亿港元(3.87亿美元)再融资案已经获得超过15家银行承贷，预计将很快结案。
本案由借款人自行安排，贷款将用于一笔在2015年10月到期的22亿港元贷款的再融资。
这笔贷款包括两部分：10亿港元的分期偿还定期贷款，以及20亿港元的循环信贷。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点，有111个基点的前端费。循环贷款部分有32.5个基点的承诺费。
银行认贷截止时间为8月中旬。
丽新发展将香港长沙湾地区的一处物业作为担保。
借款人上次在联贷市场筹款是在7月，签署一笔36亿港元四年期贷款，利率较Hibor加码160个基点，前端费用120个基点。
2012年10月获得的一笔22亿港元三年期贷款，综合收益大约250个基点，利率较Hibor加码200个基点，吸引到12家银行参与。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”