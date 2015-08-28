澳新汇市：澳新货币延续涨势，但周线或仍将录得较大跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场将仔细观察澳洲央行下周将发布的政策声明，看看该央行如何评估中国经济状况。
“不会对中国经济太过乐观，但我认为也不会太悲观，”澳洲联邦银行(CBA)的策略师Joseph Capurso说。
“风险是，届时澳洲央行对国内经济的看法也没有那么悲观，”他说。
澳洲央行将在9月1日召开月度政策会议，市场普遍预计该行将把利率维持在2%的纪录低位不变。
澳新货币兑避险货币日圆涨幅扩大，澳元兑日圆 报87.15日圆。该汇率自周一触及三年低点以来已上涨7日圆，但本周仍累计跌2.4%。新西兰元兑日圆 本周跌幅最大，累计下跌3.4%，为今年以来的第二大单周跌幅，最新报78.59日圆。
新西兰元兑美元 涨0.4%至0.6487美元，从本周稍早的六年低点0.6200反弹。
虽然新西兰元走势已平静下来，但仍处于弱势，兑美元本周或累计下跌3.1%。
分析师认为，新西兰将进一步降息以及美国最终会升息，将减弱新西兰元的收益优势，这种预期将在未来几个月压低新西兰元。
“长期来看，我们继续认为，假设美国最终在年底前升息，新西兰元/美元到年底将跌至0.6200美元，”BNZ的分析师在报告中说。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”