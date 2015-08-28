版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 11:29 BJT

《汇市简讯》美元指数小升，后市或盘整

0315GMT
    
    *  美元指数亚洲盘小升，因股市走升，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数升1.4%，日经指数涨2.6%
    * e-迷你标普期指在淡静交投中小跌0.3%，油价仍上涨1%
    * 20日波林格区间下滑，10日、20日移动均线下移
    * 技术面偏空，但若站上10日移动均线切入位95.54，暗示后市盘整
    * 纽约盘低位95.30及8月跌势的61.8%回档位96.15分别为初步支撑及
阻力位
    * 图表：link.reuters.com/xeg55w
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐