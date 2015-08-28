《汇市简讯》美元指数小升，后市或盘整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0315GMT * 美元指数亚洲盘小升，因股市走升，MSCI明晟亚太地区(除日本) 指数升1.4%，日经指数涨2.6% * e-迷你标普期指在淡静交投中小跌0.3%，油价仍上涨1% * 20日波林格区间下滑，10日、20日移动均线下移 * 技术面偏空，但若站上10日移动均线切入位95.54，暗示后市盘整 * 纽约盘低位95.30及8月跌势的61.8%回档位96.15分别为初步支撑及 阻力位 * 图表：link.reuters.com/xeg55w (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”