《路透晚报》--8月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国地方债务置换巨石落地，对冲债务风险同时助力基建投资

中国地方债务置换巨石落地，置换额度提高至3.2万亿，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。

--中国央行：今日开展600亿元SLO投放流动性，七天期利率2.35%

中国央行周五表示，今日以利率招标方式开展了600亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，七天期加权平均中标利率为2.35%。这是本周继“双降”之后，央行第二次进行SLO操作。

--路透专访：全球市场波动非中国汇率导致，FED应明确加息条件--央行官员

中国央行金融研究所所长姚余栋周四表示，此波全球市场的巨烈波动是由美联储（FED）加息预期引发的，并非中国汇率改革的因素；市场有关中国汇率贬值引发全球动荡的评论是不客观、不准确的。

--中国经济：政府将尽快安排2万亿元人民币地方养老金展开投资

中国人力资源和社会保障部副部长游钧周五称，将尽快启动地方养老金的投资，将向股票和其他资产投资2万亿元人民币(3,130.5亿美元)。

--《市场热谈》中国正多管齐下稳定金融市场，以抑制资本外流

尽管中国本周祭出降准降息的重药，但在实体经济疲弱，债务压力庞大，资本外流加速的现实背景下，中国还需要出更多的实招来稳定金融市场，尤其是资本市场，调降印花税或不失为提振股市的利多之一。

--中国数据：7月工业企业利润同比降幅扩至2.9%，需求弱和价格跌为主因

中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。

--《焦点》中国经济和全球化趋势将影响美联储通胀目标的实现

全球金融市场本周大幅震荡，表明中国发生的事件有可能打乱美联储精心制定的政策计划。这波由中国股市崩跌引发的风波也成为一个风险提示：除非其他国家予以配合，否则美联储可能难以实现自己的通胀目标。

--中国税收：小微企业增值税和营业税优惠由今年底延至2017年底--财政部

为支持小微企业发展、推动创业就业，中国财政部周五发布关于继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知，明确针对小微企业的增值税和营业税优惠政策继续执行至2017年12月31日。

--中俄关系：中俄轴心形成进程放缓，因合作项目推迟

俄罗斯经济危机日益严重，而中国经济增长放缓情况也已让全球市场不安，这意味着中俄之间价值大约1,130亿美元的输气管道、电网等合作项目已经搁浅或推迟。

【金融】

--《焦点》人民币贬值对中国银行业的资产负债影响或超预期

尽管中国央行一直在大力干预汇市，希望稳定投资者对人民币汇率的预期，但从成交量来看，看贬人民币的情绪依然浓厚。而贬值引发的对人民币资产的此轮重估，或会对商业银行资产负债表造成一定的影响。

--中港股业绩：工行预计下半年净息差仍将收窄，不良率目标或合理调整

以资产计中国最大银行--工商银行周四称，下半年该行利差仍将进一步收窄，同时不良承压仍较大，力争完成不良贷款率1.45%的目标，但或将根据外部环境合理调整。此外，资本市场活跃对其中收贡献较大，尽管股市大幅波动，但其资管风险依然可控。

--中港股业绩：农行上半年净利微增，未来面临不良贷款增加利润增速下降等挑战

受累于央行连续降息、融出资金收益率同比下降等因素，按资产计中国第三大银行--农业银行上半年净利仅微增。该行董事长刘士余并称，该行仍面临着不良贷款增加和利润增速下降等多重挑战，经营风险防控任务十分艰巨。

--中港股业绩：中行上半年净利同比增长1.14%，期末不良贷款率1.41%

按市值计中国第四大银行--中国银行周五公布，今年上半年净利同比增长1.14%；6月末不良贷款率1.41%，比3月末1.33%的不良贷款率上升0.08个百分点。

--中港股业绩：交行未来风险资产将小幅增长，权益类资产风险可控--高管

按资产计中国第五大银行--交通银行高管周四预计，未来一段时间交行的风险资产还将有所暴露，并小幅增长。同时，与资本市场相关的权益类资产目前风险完全可控。

【固定收益】

--《分析师观点》中国第三批置换地方债放量至1.2万亿，对债市冲击料有限

多数分析人士指出，此前市场对今年地方债置换额度将达3万亿已有充分预期，此次3.2万亿的规模虽略有增加，但超出幅度也不大，而且为推动地方债置换顺利完成，央行的政策护航依旧可期，对债市的影响料仅在短期心理层面，整体冲击较有限。

--中国货币市场：回购利率上涨但紧势略舒缓，降准生效前资金暂无大碍

中国银行间市场周五早盘主要回购利率略涨，但从借入资金难度上来看，资金紧势较上日有所缓和。供给方面，国开行仍是绝对主力，其他大行虽有出资，但力度有限，流动性未脱紧平衡。

--中国债市动态：现券收益率小幅冲高后回落，地方债置换额度落定冲击有限

中国银行间债市周五早盘现券收益率冲高回落。交易员称，长端收益率小幅上行后，又吸引不少买盘入场；财政部明确今年已下达地方债置换额度3.2万亿元，因与预期相近冲击有限，近月持续困扰债市的供给压力不确定性打消后，利空出尽效应开始显现。

--中国债市：三个月国库现金定存利率2.95%，较周二下降5bp--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.95%，较降息前本周二招标的3.0%下降5个基点(bp)。

--新债招标：陕西3-10年第二批专项地方债利率仍较下限上浮10-15bp--业内人士

业内人士周五透露，中国陕西省下午招标发行的第二批四期专项地方债，定位仍较投标区间下限高出10-15个基点（bp），其中三年品种利率较下限上浮10个bp，五、七、10年期利率则较下限上浮15个bp。

--中国票据市场：“双降”后票据转贴利率回落有限，窄幅震荡僵局难破

尽管中国央行周中宣布降息降准，票据市场转贴交易本周整体仍波澜不惊，成交价格维持近一个月小幅波动局面。交易员称，六个月期票据转贴仍成交在3.55%-3.60%附近，一年期电票转贴利率略降，不过回落幅度不到5个bp(基点)。

【外汇】

--中国汇市：人民币冲高回落早盘涨幅收窄，贬值预期缓解走势料趋稳