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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 12:04 BJT

路透基点：汇源果汁1.8亿美元三年期贷款案获五家银行参与--TRLPC

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上
市的饮料生产商中国汇源果汁集团已获五家银行承诺，为其提供1.8亿美
元三年期贷款，另有一两家银行正在进行信贷审批。
    
    牵头行兼簿记行中银香港于7月初启动该案，银行回覆截止于7月27日
。一位消息人士称，此项交易预计在未来几周内完成。
    
    本案最高级别贷款银行可获440个基点综合收益，利率较伦敦银行间
拆放款利率(Libor)加码385个基点，贷款平均期限为2.5年。
    
    所筹资金用于再融资和营运资本。
    
    该公司在2014年4月签署了一笔1.4亿美元三年期俱乐部贷款。五家参
贷银行为台湾银行、中银香港、中银新加坡、远东国际商业银行和渣打。
这笔贷款的利率亦较LIBOR加码385个基点。(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 张荻)

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