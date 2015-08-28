路透基点：汇源果汁1.8亿美元三年期贷款案获五家银行参与--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上 市的饮料生产商中国汇源果汁集团已获五家银行承诺，为其提供1.8亿美 元三年期贷款，另有一两家银行正在进行信贷审批。 牵头行兼簿记行中银香港于7月初启动该案，银行回覆截止于7月27日 。一位消息人士称，此项交易预计在未来几周内完成。 本案最高级别贷款银行可获440个基点综合收益，利率较伦敦银行间 拆放款利率(Libor)加码385个基点，贷款平均期限为2.5年。 所筹资金用于再融资和营运资本。 该公司在2014年4月签署了一笔1.4亿美元三年期俱乐部贷款。五家参 贷银行为台湾银行、中银香港、中银新加坡、远东国际商业银行和渣打。 这笔贷款的利率亦较LIBOR加码385个基点。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”