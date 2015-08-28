港股业绩：中国信达上半年净利同比增近五成，股市活跃提振投资收益

路透北京8月28日 - 中国四大国有资产管理公司之一--中国信达 公布，上半年实现净利润78.2亿元人民币，同比增长47.7%。分析人士称，受益于上半年股票市场的良好表现，该公司投资收益增长明显。

中报显示，截至6月底，该公司不良债权资产净额达2,130.4亿元，不良债权资产收入为109.9亿元，同比增11.2%。上半年主要来自金融机构的传统类不良资产新增收购额262亿元，同比增264.7%；主要来自非金融机构的附重组条件类不良资产新增收购规模为315.4亿元。资产规模则再创新高，截至6月底，其总资产达6,579.6亿元，较去年底增20.9%。

“不良资产的大幅增加为公司带来了资产扩张机遇，提升公司收购不良资产的议价能力，但经济持续调整环境下，公司存量产能过剩领域不良资产处置收益率受到限制。”交银国际研究部最新报告称。

报告并称，信达盈利好于预期，投资收益大幅增长成为收入最大贡献。主要是由于证券及期货经纪业务的佣金及手续费增幅较大，但部分被信托业务和咨询及财务顾问业务的佣金及手续费收入减少所抵消。

中报显示，期内信达自有资金投资余额达603.5亿元，较去年底增89.1%；自有资金投资收益为41.1亿元，同比大升383.5%；私募基金募集规模达1,328.8亿元，较去年底增19%。

上半年信达金融服务板块整体业绩明显提升，共实现营业收入147.7亿元，同比增104.1%；实现税前利润23.9亿元，同比增255.1%。交银国际报告分析称，从金融服务细项看，收入和利润增长主要来自证券及期货和幸福人寿贡献。