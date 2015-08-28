中国货币市场：回购利率上涨但紧势略舒缓，降准生效前资金暂无大碍

路透上海8月28日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 略涨，但从借入资金难度上来看，资金紧势较上日有所缓和。供给方面，国开行仍是绝对主力，其他大行虽有出资，但力度有限，流动性未脱紧平衡。

交易员认为，从逆回购规模继续放量和及时进行SLO操作来看，央行稳定本次降准生效前资金面意图十分明确，因此即使马上跨月，市场也不致有大的问题。

北京一银行交易员称，早盘资金面较上日略有改善，但还未恢复到十分充裕的程度。“好一点，但还是紧平衡。”

他并指出，本周进行的SLO期限仅为六天，无法跨过“抗战阅兵”活动假期，所以还要关注下周二公开市场逆回购是否会进一步放量等。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场下周四至下周五休市。

至于更长时间段的流动性判断，另一银行交易员表示，人民币贬值预期带来的资金外流压力一时难减，年内继续降准应是大概率事件。另外，同时也要关注地方债置换、证金公司融资等可能对资金面造成的压力。

本周央行公开市场共进行了3,000亿元人民币的七天期逆回购操作，单周继续净投放，规模600亿元。同时周三开展了1,400亿元短期流动性调节工具(SLO)投放流动性，期限六天，到期日为下周二(9月1日)。

中国央行周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7499 1.7241 +2.58

七天 2.3714 2.3299 +4.15

14天 2.9376 2.8647 +7.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0800 0.3200 +176.00

七天 2.4000 1.8000 +60.00

14天 2.0150 1.7300 +28.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00

七天 2.3800 2.3300 +5.00

14天 2.9600 3.0000 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.7740 1.7590 +1.50

七天 2.3920 2.3980 -0.60

三个月 3.0980 3.0960 +0.20