《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国家电力 500 45 9 8/31簿记建档 光大银行 AAA 9/1 9/2 投资集团 中信银行 ======================================================================================= *国电电力 260 10 9 8/31簿记建档 浦发银行 AAA 9/1 9/2 ======================================================================================= *龙元建设 12 2 9 8/31簿记建档 建设银行 AA(联合资信)9/1 9/2

中国银行 A(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *珠海水务集团 10 4 12 9/7簿记建档 光大银行 AA 9/8 9/9 ======================================================================================= 兰州兰石集团 8 4 12 8/28-8/31簿记 招商银行 AA- 9/1 9/2 ======================================================================================= 鞍山城市建设 10 5 12 8/31簿记建档 招商银行 AA+ 8/31 9/1 投资发展公司 ======================================================================================= 天津赛瑞 3.4 3.4 12 8/31簿记建档 浦发银行 A+ 9/2 *9/6 机器设备公司 ======================================================================================= 健康元 22 6 12 8/31簿记建档 浦发银行 AA+ 9/1 9/2 ======================================================================================= 新海宜 5 1 12 9/1簿记建档 招商银行 AA- 9/2 9/6 ======================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 9/1簿记建档 招商银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= 中铝国际 5 2 12 9/1簿记建档 兴业银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= 淮北矿业 30 15 12 9/1簿记建档 交通银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= 渤海证券 25 8 3 9/1招标 招商银行 AA 9/2 9/6

(最高发行余额) ======================================================================================= 江苏金陵 8 6 12 9/2-6簿记 招商银行 AA(中诚信) 9/7 9/8 建工集团 AA-(联合资信) ======================================================================================= 奥克斯集团 10 5 12 9/7簿记建档 农业银行 AA 9/9 9/10 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *国家电力 103 50 7 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/6 9/7 投资集团 ======================================================================================= *鲁西化工 20 10 永续 9/7簿记建档 浦发银行 AA+ 9/9 9/10

工商银行

(每三年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= *厦门象屿集团 20 10 永续 9/7簿记建档 兴业银行 AA+ 9/8 9/9

(每五年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= *山西煤炭 30 5 永续 9/7簿记建档 上海银行 AAA 9/9 9/10 进出口集团

(每三年重置一次票面利率，若不赎回则第4-6年利率调整为当期基准利率+初始利差；此后利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= *格林美 8 5 3 9/7-8簿记 工商银行 AA 9/9 9/10

招商银行 ======================================================================================= *中国中纺集团 10 10 3 9/7-8簿记 招商银行 AA+ 9/9 9/10 ======================================================================================= 首钢总公司 50 50 永续 9/8-9簿记 海通证券 AAA 9/10 9/11

建设银行

(每五年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)