中国汇市：人民币冲高回落早盘涨幅收窄，贬值预期缓解走势料趋稳

* 人民币早盘升幅有所收窄，盘中一度涨近200点子

* 中间价涨近百点结束三连跌

* 成交量较昨日放大超六成

* 离岸CNH与在岸价差收窄至700点子以内

* 大行组合拳干预即期和掉期市场效果明显，恐慌情绪缓解

路透上海8月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘升幅收窄，盘中一度升幅近200点子，中间价亦上涨近百点结束三连跌。交易员表示，昨日大行组合拳施压长端掉期和即期效果明显，市场贬值预期淡化，客盘结汇意愿略有上升，市场成交较昨日明显放大，但汇价走势料逐渐趋稳。

他们并指出，离岸CNH连三日反弹，与在岸价差继续收窄至700点子以内，仍足以吸引套利需求；但昨日大行打压远期价格，企业成本基本可以预期，恐慌情绪自然缓解。

“中间价蛮给力的，开盘其实有点夸张，昨天掉期市场的动荡还是有效果的，结汇出来了些，当然还是不少购汇，感觉现在这个点位需要观察一下。”一外资行交易员表示。

境内一年期美元掉期升水 自昨日1,200点子附近小幅反弹，但幅度有限；离岸CNH一年期掉期 亦继续小幅走升，最新报2,145/2,215。

北京时间12:08，中国人民币兑美元 即期报6.3935，上日收报6.4053元。今日人民币兑美元中间价 报6.3986元，上日中间价为6.4085元。人民币兑美元即期成交量 为196亿美元，较上日半日121亿美元放大超六成。

全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周五早盘持稳于一周高点，得益于乐观的美国经济数据，以及投资者继续减持日圆等避险货币。

中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3915。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6375元, 上日尾盘为6.6475元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4563/6.457元, 上一交易日尾盘报6.477元。