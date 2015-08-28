中国汇市：人民币冲高回落早盘涨幅收窄，贬值预期缓解走势料趋稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘升幅有所收窄，盘中一度涨近200点子
* 中间价涨近百点结束三连跌
* 成交量较昨日放大超六成
* 离岸CNH与在岸价差收窄至700点子以内
* 大行组合拳干预即期和掉期市场效果明显，恐慌情绪缓解
路透上海8月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘升幅收窄，盘中一度升幅近200点子，中间价亦上涨近百点结束三连跌。交易员表示，昨日大行组合拳施压长端掉期和即期效果明显，市场贬值预期淡化，客盘结汇意愿略有上升，市场成交较昨日明显放大，但汇价走势料逐渐趋稳。
他们并指出，离岸CNH连三日反弹，与在岸价差继续收窄至700点子以内，仍足以吸引套利需求；但昨日大行打压远期价格，企业成本基本可以预期，恐慌情绪自然缓解。
“中间价蛮给力的，开盘其实有点夸张，昨天掉期市场的动荡还是有效果的，结汇出来了些，当然还是不少购汇，感觉现在这个点位需要观察一下。”一外资行交易员表示。
境内一年期美元掉期升水 自昨日1,200点子附近小幅反弹，但幅度有限；离岸CNH一年期掉期 亦继续小幅走升，最新报2,145/2,215。
北京时间12:08，中国人民币兑美元 即期报6.3935，上日收报6.4053元。今日人民币兑美元中间价 报6.3986元，上日中间价为6.4085元。人民币兑美元即期成交量 为196亿美元，较上日半日121亿美元放大超六成。
全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周五早盘持稳于一周高点，得益于乐观的美国经济数据，以及投资者继续减持日圆等避险货币。
中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3915。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6375元, 上日尾盘为6.6475元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4563/6.457元, 上一交易日尾盘报6.477元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”