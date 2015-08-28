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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 12:21 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢跳涨，此前泰国放宽海外投资规定

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* 美元兑泰铢扩大升势，因泰国放宽海外投资规定

* 泰国央行称，将放宽泰国民众投资海外的规定

* 泰国央行并称，泰铢贬值反映基本面--这表示当局乐见泰铢贬值更多?

* 美元兑泰铢跳涨至35.80上方，最新报35.88-35.90

* 买兴来自中长期投资大户，稍早进口商买盘推动美元自35.65走升

(完)
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