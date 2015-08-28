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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 12:45 BJT

日本债市：公债价格持平，日股上涨带来的压力被央行购债所抵消

下周二将有2.4万亿(兆)日圆10年期日本公债标售，投资者因此保持谨慎，市场交投并不活跃。

强劲的美国经济数据提振了市场人气，美股周四进一步上涨，这带动日经指数 今日上涨逾2%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.075% +0.0 0.075%

10年期公债 0.385% +0.0 0.385%

20年期公债 1.150% -0.5 1.155%

30年期公债 1.400% +0.0 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.87 +0.03 147.84

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/张涛)
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