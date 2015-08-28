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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 13:03 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆及日圆交叉盘持稳，市场对日本数据反应冷淡

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    * 日经上涨2%，保持升势，上海股市亦上涨
    * 美元兑日圆在120.87-121.32，有7.87亿美元、执行价在121.00的
期权将到期
    * 122.00-50阻力沉重，有12.72亿美元的期权到期
    * 欧元兑日圆从135.95升至136.47，之后回落。英镑兑日圆持稳，在
186.25-98
    * 澳元兑日圆升至87.29，之后回落至86.59，新西兰元兑日圆升至78
.82，之后来到78.12
    * 市场对一连串日本数据反应冷淡，数据显示支出疲弱但销售增加，
就业紧俏 
    (完)
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