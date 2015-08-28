更新版 1-中国汇市：人民币收创逾两周新高，成交再创历史次高倒逼央行改进干预措施

* 人民币收创逾两周新高，并创三个多月最大单日涨幅 * 中间价涨近百点结束三连跌 * 成交量超500亿美元，再创历史次高 * 央行料变化干预措施，避免被动抛售美元的尴尬 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海8月28日 - 人民币兑美元即期 周五收创逾两周新高，并创下三个多月来最大单日涨幅 ，中间价亦上涨近百点结束三连跌。交易员表示，日内成交再刷记录次高，盘中大行结汇力量仍较强，且有愈 演愈烈的感觉，预计央行会不断变化干预措施，避免被动抛售美元的尴尬。 他们并指出，今日大行仍通过即期市场强力结汇推高汇价，力图淡化贬值预期，甚至扭转预期，只是这可 能适得其反，因为离岸CNH与在岸价差仍在700点子左右，仍足以吸引套利资金；另外客盘仍有购汇需求。 “感觉（央行）不惜血本，成交这么大，也是今天（美元）能下这么多的原因吧。”一中资行交易员称。 另一中资行交易员指出，央行如今对干预说法并不避讳，但从成交情况看，估计央行虽然还比较自信，但 压力明显增大而且非常被动，后面应该会有新的措施，否则这么扛着，成本太大。另外，此前因为人民币升值 央行作为市场主要对手方买入了巨量的外汇，如今回馈一些暂时问题不大。 “纵观全世界央行，一开始都可以扛，但又有哪家能扛得住全市场的攻击？就算是我们有天量的外储，就 算每天要个200亿（美元）好了，3.65万亿（美元）可以烧多长时间？”前述交易员称，“现在每天的量实在 是太大了，被动防守还不如主动出击。” 中国央行此前公布数据显示，7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元，为连续第三个月下 降。官方储备资产中的黄金储备亦降至592.38亿美元，6月末为623.97亿美元。 “中间价蛮给力的，开盘其实有点夸张，昨天掉期市场的动荡还是有点效果的，结汇出来了些，当然还是 不少购汇，感觉现在这个点位需要观察一下。”一外资行交易员表示。 境内一年期美元掉期升水 自昨日1,200点子附近小幅反弹，今天收在1,300点子；离岸CNH一 年期掉期 亦继续小幅走升，最新报2,003/2,043。 今日人民币兑美元即期成交量 为515亿美元，较上日389亿美元放大超三成，并刷新周三 490亿美元成交历史次高；此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。 全球汇市方面，美元指数周五持稳，金融市场逐渐恢复平静。美元本周走势震荡，兑欧元和兑日圆稍早均 触及七个月低点。 中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3870。外汇交易中心自本周一开始，每天五 次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时 点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3885 6.4053 0.26% 中间价 6.3986 6.4085 0.15% 成交额 515亿美元 389亿美元 日内美元兑人民币相对于中 -0.22%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 126 6.3844 6.397 今年以来升贬幅度 -2.89% 2005年汇改以来升贬幅度 29.55% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,200 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4635 6.4753 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6405 6.6475 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯/曾祥进)