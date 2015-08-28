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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 13:44 BJT

《全球汇市》美国数据鼓舞美元多头气势，风险偏好回温

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1254 1.1243 0.10 -6.97 1.2097

美元/日圆 121.05 121.03 0.02 1.33 119.68

欧元/日圆 136.23 136.10 0.10 -6.19 144.78

美元/瑞郎 0.9632 0.9660 -0.29 -3.11 0.9941

英镑/美元 1.5439 1.5399 0.26 -0.86 1.5573

美元/加元 1.3184 1.3197 -0.10 13.48 1.1618

澳元/美元 0.7168 0.7164 0.06 -12.24 0.8168

新西兰元/美元 0.6467 0.6467 0.00 -17.06 0.7797

澳元/日圆 86.770 86.710 0.07 -11.21 97.750

新西兰元/日圆 78.280 78.270 0.01 -16.28 93.310

英镑/日圆 186.89 186.37 0.28 0.57 186.38

澳元/新西兰元 1.1081 1.1071 0.09 5.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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