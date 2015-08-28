《汇市简讯》欧洲盘初：在杰克森霍尔会议召开前，风险交易降温

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元涨0.11%，美元/日圆持平，澳元/美元升0.04%，美元/人民币跌0.17%
* 日经指数大涨2.81%，沪综指升1.93%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.24%，美债收益率为2.1752%，西德克萨斯中质油(WTI)涨1.5%
* 日本通胀停滞不前且支出下滑，日本央行持续承压
* 股市下挫虽恼人，产品价格下滑更令中国制造业者头痛
* 欧洲开盘 r.reuters.com/dec27t
(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。