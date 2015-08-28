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市场报道 | 2015年 8月 28日 星期五 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：在杰克森霍尔会议召开前，风险交易降温

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* 欧元/美元涨0.11%，美元/日圆持平，澳元/美元升0.04%，美元/人民币跌0.17%

* 日经指数大涨2.81%，沪综指升1.93%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.24%，美债收益率为2.1752%，西德克萨斯中质油(WTI)涨1.5%

* 日本通胀停滞不前且支出下滑，日本央行持续承压

* 股市下挫虽恼人，产品价格下滑更令中国制造业者头痛

* 欧洲开盘 r.reuters.com/dec27t

(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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