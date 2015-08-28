台湾股市：收升2.5%攻克8,000点大关，反应美股大涨及摩台指拉高结算

路透台北8月28日 - 台湾股市周五收升2.5%续创一周新高，并录得连四日涨势，周线收高2.98%。分析师表示，由于短线美股涨势凌厉，及今日摩台指拉高结算，带动台股大涨攻克8,000点整数关卡；但短线涨幅已大及8,150点的月线反压较重，下周指数料在8,000点附近来回整理。

台湾加权股价指数 收升2.49%，报8,019.18点，此前收盘高点为8月20日的8,029.81点。今日成交初值 为1,038.27亿台币，上交易日修正后为1,101.40亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，受摩台指拉高结算影响，顺势拉抬权值股表现，激励今日指数开高走高，本波反弹首度挑战8,000点；惟短线涨幅超过一成，且指数在8,000-8,150点间的压力较大，料下周向上空间已缩小，区间暂看在7,800-8,100点。

〞要一次攻破8,000点不容易，下周还会反覆测试。〞他说。

元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，近期台股随着美股强势反弹，及本周上市柜公司融资大幅减少200亿台币，释出恐慌性急跌后的买进讯号，且国安基金进场护盘激励市场信心，使本周指数大幅拉高，但下周涨幅已有限，后续暂先面临8,150点的月线反压。

美国股市周四大涨超过2%，因美国经济数据强劲，加之联储官员的讲话暗示9月升息无望，使投资者乐观认为市场近期强震最严重的时刻已经过去。

本地时间14:05，亚股全面齐扬，MSCI亚太明晟指数 涨1.23%，中国沪综指 涨幅高达3.13%，日股 也收涨3.03%，港股 涨幅也达0.45%。(完)

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