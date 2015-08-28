路透基点：建滔化工集团五年期贷款案规模扩大至60亿港元--TRLPC

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的建滔化工集团的五年期贷款案规模已从50亿港元扩大至60亿港元(7.7亿美元)，有21家银行参贷。

星展银行、恒生银行和渣打银行担任联合牵头行、簿记行以及承销行。这笔贷款平均分为A档定期贷款和B档循环信贷，币种包括美元和港元。

该案最高综合收益191个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码175个基点，混合平均贷款期限为4.25年。

贷款资金将用于2011年4月签署的一笔48亿港元五年期贷款的再融资，以及核心业务的资本支出和一般企业融资需求。

2011年贷款案的牵头行兼簿记行为花旗、汇丰和渣打，另外四家银行作为牵头行参贷。贷款最高综合收益为129个基点，利率为较Hibor加码117个基点，有54个基点的费用。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)