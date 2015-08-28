路透基点：建滔化工集团五年期贷款案规模扩大至60亿港元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的建滔化工集团的五年期贷款案规模已从50亿港元扩大至60亿港元(7.7亿美元)，有21家银行参贷。
星展银行、恒生银行和渣打银行担任联合牵头行、簿记行以及承销行。这笔贷款平均分为A档定期贷款和B档循环信贷，币种包括美元和港元。
该案最高综合收益191个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码175个基点，混合平均贷款期限为4.25年。
贷款资金将用于2011年4月签署的一笔48亿港元五年期贷款的再融资，以及核心业务的资本支出和一般企业融资需求。
2011年贷款案的牵头行兼簿记行为花旗、汇丰和渣打，另外四家银行作为牵头行参贷。贷款最高综合收益为129个基点，利率为较Hibor加码117个基点，有54个基点的费用。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”